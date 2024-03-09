Лучше Дикое поле, чем украинская фауна!

Ребе Ищенко бросил камень в наш огород, и назвал нас экзальтированными российскими "патриотами"! Давайте почитаем отрывок из статьи, где он на нас так ругается.
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