Экс-главу департамента Минпромторга арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

Дмитрий Колобов вину не признает, защита просила о домашнем арестеМещанский районный суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, сообщили РБК источники в правоохранительных органах.
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