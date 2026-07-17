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Экс-главу департамента Минпромторга арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

Экс-главу департамента Минпромторга арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

Дмитрий Колобов вину не признает, защита просила о домашнем арестеМещанский районный суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, сообщили РБК источники в правоохранительных органах.

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