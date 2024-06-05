Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью, считает Яков Кедми

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью, считает Яков Кедми

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

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Комментарии
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А
Александр
Стареет мужик. Потёк мыслью по древу. Нашим только чужих подохших коров считать. А у себя на дворе ни беспредел нуворишей, ни фактически агрессию басмачей не видят. Даже уши не горят. Одни песни про взаимную выгоду. Теперь это наша ключевая идея несокрушимой тусовки.
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16 час.
ВТ
Врам Тавризов
Не исключены две взаимные цели, которые устроят всех И были даже намеками согласования А Кедми якобы как всегда самый информированный Якоб
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13 час.
Борис
!!!!!!!!!!!!!!!
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13 час.

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