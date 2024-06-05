Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью, считает Яков Кедми

А

Александр

Стареет мужик. Потёк мыслью по древу. Нашим только чужих подохших коров считать. А у себя на дворе ни беспредел нуворишей, ни фактически агрессию басмачей не видят. Даже уши не горят. Одни песни про взаимную выгоду. Теперь это наша ключевая идея несокрушимой тусовки.