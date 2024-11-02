Как носить шарф-одеяло: Стильные идеи, которые стоит попробовать

Большой, мягкий и такой уютный, шарф-одеяло — это обязательный аксессуар для каждой леди. Идеальное дополнение к любому осеннему или зимнему ансамблю, эти удобные шарфы похожи на стильные пледы, которые вы действительно можете носить.