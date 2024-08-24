Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

294 подписчика

Продолжается строительство Восточного съезда в Уфе с использованием инновационного подхода к укреплению откосов дорог

Продолжается строительство Восточного съезда в Уфе с использованием инновационного подхода к укреплению откосов дорог

Строители завершают второй этап работ на Восточном выезде из Уфы. На этом участке планируется использовать биологический метод укрепления откосов дорог, который обеспечивает длительный срок службы дорожного покрытия и снижает затраты на благоустройство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх