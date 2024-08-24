Продолжается строительство Восточного съезда в Уфе с использованием инновационного подхода к укреплению откосов дорог

Строители завершают второй этап работ на Восточном выезде из Уфы. На этом участке планируется использовать биологический метод укрепления откосов дорог, который обеспечивает длительный срок службы дорожного покрытия и снижает затраты на благоустройство.
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