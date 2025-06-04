Первый опыт: опубликованы кадры работы китайского боевого лазера в зоне СВО

Юрий Ильинов

«Северный поток – 2» стал открыт для восстановления Угроза банкротства «Северного потока — 2» миновала. Решение суда швейцарского Цуга утвердить соглашение об урегулировании задолженности оператора Nord Stream 2 AG вступило в силу. «9 мая 2025 года кантональный суд г. Цуга, Швейцария, в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации „Норд Стрим 2 АГ“. В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации „Норд Стрим 2 АГ“ прекращен», — сообщает «Газпром» в финансовом отчете по МСФО за первый квартал. Еще в мае 2022 года швейцарский суд ввел временный мораторий на банкротство оператора «Северного потока — 2» и он несколько раз продлевался. Последний мораторий, принятый в январе 2025 года, предполагал, что оператор рассчитается с многочисленными мелкими кредиторами. Как сообщает ZentralPlus, это произошло в последние дни перед заседанием суда в Швейцарии. По данным издания, компания испытывает проблемы с двумя банковскими счета и платежами из-за санкций, но оплаты произвели. Теперь договорились и с крупными кредиторами, которыми являются несостоявшиеся участники проекта — австрийская OMV, немецкие Wintershell и Uniper, французская ENGIE и нидерландско-британская Shell. По данным ZentralPlus, обязательства перед ними могут составлять сейчас более одного миллиарда франков. Ранее компании предоставили кредит «Северному потоку — 2» на строительство на сумму до 4,75 млрд евро. Ранее представитель Transliq AG, который выступал временным управляющим «Северного потока — 2», заявлял, что газовая компания планирует сценарий, согласно которому газопровод начнет работать в 2030 году и прослужит 50 лет. «При таком раскладе предполагается, что геополитическая ситуация разрядится, в то же время в Западной Европе существует высокий спрос на энергоносители. Соответственно, также возникает потребность в недорогих источниках закупок и газопроводе», — сказал судье представитель Transliq AG. По его словам, стоимость восстановления одной нитки газопровода составит 633 млн евро, тогда как вторая сохранилась. Известно, что в январе Датское энергетическое агентство разрешило оператору «Северного потока — 2», Nord Stream 2 AG, законсервировать пострадавшую из-за диверсии нитку газопровода, поставив заглушки. При этом регулятору Дании потребовал предоставить дальнейшие планы по использованию второго балтийского газопровода из России в Германию. А с Минобороны Дании — согласовать суда для проведения работ. Позже в западной прессе появились сообщения о том, что США и Россия ведут переговоры по проекту и американские компании могут стать инвесторами газопровода. «На сегодняшний день на переговорах обсуждается вопрос о приобретении американскими инвесторами долей „Северных потока“, соединяющих Россию и Германию, или в трубопроводе, проходящем через Украину, или в самом „Газпроме“. По словам источников, в качестве покупателей могли бы выступать и американские фирмы, покупающие газ у „Газпрома“ и поставляющие его в Европу, в том числе в Германию. Два источника сообщили, что на дипломатических переговорах с участием потенциальных американских инвесторов также рассматривалась идея о том, чтобы американский покупатель брал российский газ, а затем экспортировал его в Европу, как способ ослабить европейскую политическую оппозицию возобновлению поставок», — писало Reuters. По самому «Северному потоку — 2» поставок газа еще не было. Строительство завершили в конце 2021 года, а в 2022 году, после начала СВО, немецкое правительство приостановило процедуру сертификации оператора проекта — последний этап перед запуском.