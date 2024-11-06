Lada собралась покорять рынок Дубая

Фото: ixbt.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что автопроизводитель Lada официально заявил о начале экспансии на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запустив тестовый режим своего веб-сайта, посвященного продажам автомобилей в Дубае.