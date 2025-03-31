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Царьград

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ОМОН устроил облаву на мигрантов в московском фитнес-клубе

ОМОН устроил облаву на мигрантов в московском фитнес-клубе

У клиентов фитнес-клуба проверили документы на предмет данных о воинской обязанности.В фитнес-клубе на юго-востоке Москвы прошёл рейд с участием ОМОН.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19 час.
ЕД
Евгений Дудко
про гражданство вполне справедливо сказано
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18 час.
Акимова Татьяна
Гражданство России для мигрантов -это туалетная бумага, которую рвут на мелкие куски, чтобы не служить в армии.К цыганам это тоже относится.
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18 час.
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