«Буханка» УАЗ: как советский дизайнер почти сделал «Кадиллак» для армии

В далеком 1954 году, когда Ульяновский автозавод только начинал осваивать производство внедорожника ГАЗ-69, пришло распоряжение из Москвы: разработать на базе этого автомобиля вездеход вагонной компоновки для нужд армии.
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