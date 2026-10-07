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Машина как зеркало души: что выдает ваш автомобиль

Машина как зеркало души: что выдает ваш автомобиль

Существует два метода составить представление о незнакомце. Первый — завязать с ним беседу. Второй — взглянуть на транспортное средство, на котором он подъехал.

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