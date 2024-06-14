Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ из-за атаки Киева на журналистов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям, включая ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ и международный Комитет защиты журналистов, в связи с нападением на съемочную группу НТВ в Горловке, ДНР, в результате которого погиб один журналист.