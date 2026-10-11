Результаты: Итоги Париж-Тур 2026

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); На этапе велогонки от Шартра до Тура длиной 216,2 км победителем стал Пер Странд Хагенес из Норвегии, представляющий команду Team Visma | Lease A Bike.
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