Заместителю гендиректора «Роскосмоса» Олегу Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве

По версии следствия, Фролов с соучастниками похитил 435 млн бюджетных рублей.Заместителю гендиректора «Роскосмоса» Олегу Фролову и соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия они похитили 435 млн бюджетных рублей, об этом сообщает тг-канал Следком.