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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

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Осторожно, фейки: в ОП РФ призвали россиян проверять источники информации о теракте в Подмосковье

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Украинский ЦИПСО с первых же секунд подключился к раскачиванию ситуации вокруг теракта в Crocus City Hall, заявил в беседе с «ФедералПресс» первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

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