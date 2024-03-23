Осторожно, фейки: в ОП РФ призвали россиян проверять источники информации о теракте в Подмосковье

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Украинский ЦИПСО с первых же секунд подключился к раскачиванию ситуации вокруг теракта в Crocus City Hall, заявил в беседе с «ФедералПресс» первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.
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