Рынки штормит, российские «быки» приуныли

Российский фондовый рынок накануне после неудачной попытки отскока, обновил минимумы. В результате по итогам дня индекс МосБиржи снизился на 0,71% - до 2526,97 пункта, РТС при этом подрос на 0,85% - до 898,36 пункта.
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