1 августа… Суббота… Доброе утро! Впереди 31 день летнего счастья… Не пропустите…. Наслаждайтесь!.
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1 августа… Суббота… Доброе утро! Впереди 31 день летнего счастья… Не пропустите…. Наслаждайтесь!.
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