Сложно представить себе телевизионный феномен, который бы так прочно вошёл в повседневную жизнь, как это произошло с историей о состоятельных калифорнийских кланах.
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