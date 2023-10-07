Пифагора обвинили в плагиате

Вавилонская табличка, датированная 1800-1600 годами до нашей эры / © Wikipedia Давно потерянная вавилонская табличка, датированная 1800-1600 годами до нашей эры, предоставила убедительные доказательства использования концепций этой теоремы за 1000 лет до рождения древнегреческого математика.
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