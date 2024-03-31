Почему на самом деле женщины не хотят рожать вторых детей

А вы заметили, что разведёнок с одним ребёнком гораздо больше, чем разведёнок с двумя и более детьми? На самом деле кто-то может сказать, что двоих и более детей родить гораздо сложнее, чем одного, и это на самом деле правда.
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