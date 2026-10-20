Движение «Газманов-Родники» 19 октября подвело итоги культурно-просветительского проекта «Родники. Истоки», целями которого являются сохранение живого песенного наследия народов России и его возвращение в современное культурное пространство.
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