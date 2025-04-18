Полковник КГБ: "Это действительно пахнет изменой". На CNN уцепились за главную ошибку заказчиков дела против генерала Попова

АА

Афонин Андрей

Какая воинская дисциплина? О чём вы? Грезите об имперской армии времён Суворова и многих наших других полководцев? Очнитесь! Сначала Сергеев был "варёным" генералом во главе МО, затем Сердюков, которому вообще не были присущи черты "воинской" дисциплины, затем сугубо гражданский человек Шойгу, также не подозревающий о нормах армейской жизни, но построивший для себя и дочери дворцы в китайском стиле! Можно ли думать о том, что высшие офицеры, окружавшие таких министров, сами ни к чему не прикоснулись? А как же дворцы генералитета МО ? Их они тоже с "воинской дисциплиной" строили? И вот решили аргумент этой самой дисциплины поставить в основание обвинения Генерала Попова. Так вы решите, или Попов нарушил воинскую дисциплину, или он вор? А может, желающие избавиться от Попова навсегда, сами участвовали в разграблении армии, и вот теперь нашли крайнего? А в чём виноват Суровикин? И не надо разным генералам, с непонятными заслугами, утверждать, что Суровикин в Алжире! Живёт что-ли там? Бред.