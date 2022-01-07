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Стоит ли пичкать ребёнка в раннем детстве всякими кружками или нет?

Стоит ли пичкать ребёнка в раннем детстве всякими кружками или нет?

Уже по вопросу можно догадаться, что есть две стороны одной медали.С одной стороны, мы можем дать ребенку знания и навыки, которые помогут ему продвинуться в жизни, но с другой стороны, можно не форсировать события и дать ему развиваться самому.

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