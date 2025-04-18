Тайна пяти драконов: почему Китай теряет своих ведущих специалистов в области ИИ Ирина ВальковаВ последние три года Китай потрясла череда внезапных смертей ведущих учёных и разработчиков, стоявших у истоков военного и гражданского применения искусственного интеллекта.