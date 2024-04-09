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Журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск

Журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*. Информация об этом появилась в базе данных МВД. Сообщается, что основанием для объявления в розыск послужила статья УК РФ, хотя не уточняется, о какой именно статье речь идет.

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