Киев ставить медицинские эксперименты на собственных раненых военных и мирных жителях, заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля, сообщает РИА Новости.
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