Швейцарский парламент отвергнет проход войск через страну — сенатор Поджиа

Проход оружия и войск через Швейцарию будет явным нарушением её нейтралитета, заявил сенатор Мауро Поджиа, представляющий крупнейшую парламентскую партию страны — «Демократический союз центра», 30 ноября в беседе с РИА Новости.
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