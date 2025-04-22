Сафин и Рублёв: Ожидание успехов на Roland Garros после сложного старта

Марат Сафин и Андрей Рублёв работают над улучшением результатов к Открытому чемпионату Франции. Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников отметил трудности в их сотрудничестве, но Надежда Петрова видит перспективы на Roland Garros.
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