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Сафин и Рублёв: Ожидание успехов на Roland Garros после сложного старта

Сафин и Рублёв: Ожидание успехов на Roland Garros после сложного старта

Марат Сафин и Андрей Рублёв работают над улучшением результатов к Открытому чемпионату Франции. Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников отметил трудности в их сотрудничестве, но Надежда Петрова видит перспективы на Roland Garros.

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