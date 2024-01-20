13 случаев, когда в наших любимых фильмах неувязочка вышла, а мы ее благополучно проморгали

Герои, у которых в одной и той же сцене внезапно меняется то прическа, то одежда; предметы, которые то появляются, то исчезают, то вообще полностью трансформируются, — это лишь некоторые ляпы из всеми любимых фильмов прошлого века.
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