⚡Альберт Куршутов назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма Соответствующий указ Главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства республики.
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⚡Альберт Куршутов назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма Соответствующий указ Главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства республики.