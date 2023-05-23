Военное обозрение

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Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области

Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области

В российской Белгородской области продолжается специальная операция по уничтожению диверсионно-разведывательного отряда украинских формирований, который вчера вторгся в Грайворонский район региона.

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