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Редкое небесное явление наблюдалось в Чите

Редкое небесное явление наблюдалось в Чите

 Солнечное гало наблюдалось сегодня в Чите, фото явления прислали очевидцы.Гало или круги вокруг дневного светила появляются в результате рассеяния света на мельчайших кристалликах льда, рассеянного в  верхних слоях тропосферы.

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