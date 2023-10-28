Редкое небесное явление наблюдалось в Чите

Солнечное гало наблюдалось сегодня в Чите, фото явления прислали очевидцы.Гало или круги вокруг дневного светила появляются в результате рассеяния света на мельчайших кристалликах льда, рассеянного в верхних слоях тропосферы.
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