Китай сделал строгое представление Канаде из-за лживых утверждений о нарушениях прав человека -- МИД КНР

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Китай сделал строгое представление Канаде и выразил резкое осуждение в связи с введением этой страной санкций в отношении отдельных китайских лиц за якобы имеющие место нарушения прав человека.
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