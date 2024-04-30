За полгода 398 бывших иностранцев лишились гражданства РФ из-за преступлений

За полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования приобретенного российского гражданства, 398 бывших иностранцев лишились паспортов РФ.
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