Адвокат Захидов о беде в Туапсе: Власти подставили людей

Власти подставили людей – сделали то, на что не имели никакого права. Десятилетиями люди не знали, что нажитое их трудом могут взять и отнять.
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Почему за счёт жителей? Найти чинуш, что ставили подписи и заставить их "оплатить банкет" прокуроров, депутатов, судей ... Всех, кто ДОЛЖЕН следить за законностью ... И манкировал своими обязанностями. С конфискацией до 7 колена и поражением в правах