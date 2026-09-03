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Царьград

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Адвокат Захидов о беде в Туапсе: Власти подставили людей

Адвокат Захидов о беде в Туапсе: Власти подставили людей

Власти подставили людей – сделали то, на что не имели никакого права. Десятилетиями люди не знали, что нажитое их трудом могут взять и отнять.

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Андрей

Почему за счёт жителей? Найти чинуш, что ставили подписи и заставить их "оплатить банкет" прокуроров, депутатов, судей ... Всех, кто ДОЛЖЕН следить за законностью ... И манкировал своими обязанностями. С конфискацией до 7 колена и поражением в правах