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Добрый Мир

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Шо с лицом, Байден? Ирак пригласил Россию на разработку крупнейшего месторождения нефти

Шо с лицом, Байден? Ирак пригласил Россию на разработку крупнейшего месторождения нефти

Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 12K прочитали Слушайте, а вот теперь все становится на свои места и понятно, по какой причине вдруг в Ираке "пропала демократия", которую так упорно насаждали США после свержения Саддама Хуссейна.

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