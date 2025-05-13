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Риелтор Бендриков: квартиру могут выставить на торги из-за перепланировки

Квартиру могут выставить на торги при незаконной перепланировке, больших долгах по коммунальным платежам или нарушении жилищного кодекса, рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с «Лентой.

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