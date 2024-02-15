Приезд Киркорова в Горловку прокомментировали в Совете отцов Новосибирска

Звезды печально знаменитой голой вечеринки стали активно говорить о своей помощи бойцам СВО. Певица Лолита Милявская заявила, что собирается восстанавливать храм на присоединенных территориях, Филипп Киркоров приехал в Горловку и навестил раненых в госпитале.