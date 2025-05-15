В Петербурге прошли первые заседания ТИК составов 2025-2030 годов

Ротация в руководящем составе составила менее 50 процентов Накануне состоялись заседания десяти территориальных избирательных комиссий составов 2025-2030 годов, на которых посредством тайного голосования были избраны заместители председателей и секретари комиссии.
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