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Сапер южной группировки: украинские войска применяют немецкую РСЗО Mars по всей линии фронта

Сапер южной группировки: украинские войска применяют немецкую РСЗО Mars по всей линии фронта

Украинские военные начали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения при помощи немецкой РСЗО Mars.

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