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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры уверены в чемпионстве «Ман Сити» за тур до конца сезона АПЛ. На титул «Арсенала» дают 9.00

«Ман Сити» победил «Тоттенхэм» (2:0) и поднялся на первое место в АПЛ за тур до конца сезона. «Горожане» опережают идущий вторым «Арсенал» на два очка.

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