Батарея на 7200 мА•ч, два дня без подзарядки и камера нового поколения с 30 эффектами. Смартфон Vivo V80 на подходе

Новинка может стать самым автономным смартфоном серии V Vivo готовит к выходу смартфон V80, который должен заметно превзойти предшественников по возможностям камеры и автономности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым