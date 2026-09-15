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Батарея на 7200 мА•ч, два дня без подзарядки и камера нового поколения с 30 эффектами. Смартфон Vivo V80 на подходе

Батарея на 7200 мА•ч, два дня без подзарядки и камера нового поколения с 30 эффектами. Смартфон Vivo V80 на подходе

Новинка может стать самым автономным смартфоном серии V Vivo готовит к выходу смартфон V80, который должен заметно превзойти предшественников по возможностям камеры и автономности.

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