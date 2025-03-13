Россия озвучила требования для заключения мира с Украиной

СК

Степан Капуста

Если эти базовые требования будут зафиксированы в Акте о заключении перемирия, весьма вероятно на Украине найдутся те, кто нарушат их и, т.о., дадут повод России продолжить освобождение Новороссии. Давно доказана их недоговороспособность, перемирие продлится недолго.