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Россия озвучила требования для заключения мира с Украиной

Россия озвучила требования для заключения мира с Украиной

РФ представила США перечень условий для прекращения конфликта на Украине. Данные требования не отличаются от тех, что были озвучены ранее.

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Комментарии
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александр иванов
Нельзя этого делать
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22 час.
СК
Степан Капуста
Если эти базовые требования будут зафиксированы в Акте о заключении перемирия, весьма вероятно на Украине найдутся те, кто нарушат их и, т.о., дадут повод России продолжить освобождение Новороссии. Давно доказана их недоговороспособность, перемирие продлится недолго.
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16 час.
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