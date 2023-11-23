Россия нашла слабое место НАТО, и теперь использует это по максимуму.

То как развиваются события в зоне конфликта, уже можно назвать стратегической победой России. И дело не в том, что автор патриот, а в самом ходе компании, которая уже окончательно перешла в удобное для России русло.
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