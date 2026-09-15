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Тула отметила 880-летие парадом оркестров, выступлением Панайотова и TODES

Тула отметила 880-летие парадом оркестров, выступлением Панайотова и TODES

Тула с размахом отметила 880-летие. С самого утра в городе начали работу праздничные площадки во дворах и скверах, на Казанской набережной в Тульском кремле.

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