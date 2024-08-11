Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Губернатор Василий Анохин поздравляет смоленских строителей с профессиональным праздником

Губернатор Василий Анохин поздравляет смоленских строителей с профессиональным праздником

Сегодня, 11 августа, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил строителей с профессиональным праздником: Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Смоленской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы избрали делом своей жизни одну из самых созидательных и мирных профессий, ведь строить — это значит всегда двигаться вперед, менять жизнь к лучшему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх