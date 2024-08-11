Губернатор Василий Анохин поздравляет смоленских строителей с профессиональным праздником

Сегодня, 11 августа, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил строителей с профессиональным праздником: Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Смоленской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы избрали делом своей жизни одну из самых созидательных и мирных профессий, ведь строить — это значит всегда двигаться вперед, менять жизнь к лучшему.