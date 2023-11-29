Врач Орфанова: мед содержит бор, который влияет на уровень женских гормонов

Сахар, маргарин, алкоголь и быстрозавариваемые продукты — все они рассматриваются как вредные для здоровья женщины, согласно акушеру-гинекологу Идилии Орфановой из Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».
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