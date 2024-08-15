Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков». Она заявила о намерении засудить СМИ из-за статьи

Украинская дайвер Светлана Успенская заявила о своих намерениях подать в суд на немецкие СМИ из-за статьи, в которой говорилось о ее причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
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