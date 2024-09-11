Шмыгаль :- Отопительный сезон будет самым тяжелым!!!

Энергетическая устойчивость Украины станет одним из главных вызовов в текущий зимний период. Как сообщает корреспондент РИП"Прораб Днепропетровщины", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
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