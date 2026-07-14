Соратник Зеленского Миндич судится с Израилем из-за штрафа

Бежавший с Украины соратник Зеленского, Тимур Миндич, судится с Израилем по дорожному штрафу. НАБУ объявило о его причастности к коррупции в энергетике 10 ноября 2025 года, однако Миндич успел покинуть страну до обыска.
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