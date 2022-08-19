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Строительство стимулирует развитие смежных отраслей экономики

Один рубль, вложенный в строительство, стимулирует до семи рублей инвестиций в смежные отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

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